Basket: Coppa Italia;67-63 a Milano, Reyer Venezia in finale

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - L'Umana Reyer Venezia si è qualificata per la finale della Coppa Italia 2020 di basket battendo l'AX Armani Exchange Milano per 67-63 (29-31) nella prima semifinale giocata oggi a Pesaro. Miglior marcatore dell'incontro il veneziano Watt con 16 punti, per Milano Rodriguez con 15 e Scola con 14.

In finale Venezia affronterà la vincente della seconda semifinale, tra Happy Casa Brindisi e Pompea Fortitudo Bologna.

(ANSA).