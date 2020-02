Sequestrate 14 tonn. pescato illegale

(ANSA) - VENEZIA, 14 FEB - Pesce spada pescato nel Mediterraneo in tempi vietati, e prodotto ittico di importazione per un totale di 14 tonnellate, è stato sequestrato dalla Guardia Costiera in Veneto, che ha emesso sanzioni per 58.000 euro.

L'operazione in materia di tutela della risorsa ittica ha visto impegnati dal 28 gennaio scorso tutti i Comandi della Guardia Costiera del Veneto, sotto il coordinamento del nono Centro Regionale di Controllo Area Pesca (Ccap) del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Venezia; coinvolti 30 militari, con la collaborazione del secondo Gruppo della Guardia di Finanza di Venezia.

Il bilancio ammonta a 27 ispezioni, nel corso delle quali sono state comminate 42 sanzioni amministrative, oltre a sette sequestri amministrativi per 14 tonnellate di prodotto ittico non conforme. (ANSA).