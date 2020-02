Milano-Cortina: Spadafora, decreto frutto sforzo corale

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Felice per l'approvazione in cdm del decreto per le #Olimpiadi Milano-Cortina e le #ATPfinals Torino, frutto di uno sforzo corale portato avanti con un'attenzione particolare ai territori. Il nostro Paese negli appuntamenti importanti sa dimostrare grandi capacità!". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, su Twitter. (ANSA).