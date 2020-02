Droga: arrestato uomo con 10 kg cocaina

(ANSA) - VERONA, 13 FEB - La Guardia di Finanza di Verona ha arrestato un albanese,di 32 anni,residente in Germania,nella cui auto sono stati trovati 10 kg di cocaina.L'uomo, fermato vicino all'area di servizio Adige Ovest (A22, Brentino Belluno) ha evidenziato segni di nervosismo e insofferenza, affermando di essere in viaggio per trascorrere una vacanza in Albania. La stranezza di non aver al seguito un bagaglio adeguato e lo stato di agitazione dell'uomo hanno insospettito i militari che hanno deciso di controllare l'auto chiedendo l'ausilio dell'unità cinofila antidroga di Villafranca. Così è stato scoperto nell' intercapedine laterale del vano posteriore 5 panetti di cocaina; mentre altre 4 analoghe confezioni sono state trovate nell' intercapedine del lato opposto. Lo straniero è finito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si stima che la droga avrebbe potuto fruttare non meno di 2 mln di euro. Nel 2019 la Guardia di finanza di Verona ha arrestato 50 persone e sequestrato 13 kg di eroina e 20 kg di cocaina.