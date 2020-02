Più espositori a Salone Nautico Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 12 FEB - E' già a pieno ritmo la preparazione della edizione 2020 del Salone Nautico Venezia, in programma dal 3 al 7 giugno prossimi, che si annuncia più ricco di importanti espositori ed eventi. Aumenterà la superficie espositiva, sia in acqua sia a terra. Dopo la prima edizione il Salone dell'Arsenale si conferma appuntamento cui i grandi cantieri vogliono partecipare, sia per il valore della città e la capacità di ospitare eventi internazionali, sia per il mercato orientale, che dimostra grande interesse. La volontà è quella di avere nell'estate 2020 più barche a vela, e dibattere le tematiche ambientali con il focus su motori ibridi e innovativi. Il Salone veneziano punta insomma a diventare una "full floating experience". La chiusura delle iscrizioni sarà il 29 febbraio. Il Comune ha da poco deliberato a favore di lavori di ristrutturazione di due zone dell'Arsenale, che aumenteranno quindi gli spazi espositivi, con l'edificio N116 e con i lavori alla banchina detta la Nuovissima.