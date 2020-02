Vento nel bellunese, scoperchiato hotel

(ANSA) - BELLUNO, 11 FEB - Delle forti raffiche di vento, stimate intorno ai 120 chilometri orari, hanno investito il bellunese provocando numerosi danni tra cui lo scoperchiamento di un albergo. L'hotel colpito è a Canale d'Agordo in Val di Gares, nessuna persona - secondo i Vigili del fuoco - è rimasta ferita perché al momento del fatto nessun ospite era presente nella struttura. I pompieri arrivati da Agordo e con i volontari di Selva di Cadore, hanno provveduto con l'ausilio dell'autoscala alla messa in sicurezza delle lamiere pericolanti. Altri due interventi sempre lamiere divelte sono state eseguite su altre due abitazioni sempre nella stessa via.