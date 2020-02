Safilo: a Udine incontro con sindacati

(ANSA) - UDINE, 11 FEB - E' in corso nella sede di Confindustria Udine un incontro tra azienda, sindacati e advisor sulla crisi Safilo, che rischia di sfociare nella chiusura dello stabilimento di Martignacco (Udine). "Il nostro obiettivo è evitare questa chiusura - hanno detto i rappresentanti sindacali Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil prima dell'incontro - attraverso la ricerca di un imprenditore che sia in grado di rilanciare lo stabilimento anche con altre attività che possano assicurare la più alta occupazione possibile". I sindacati si aspettano che l'advisor "metta in campo l'imprenditoria sana. Dobbiamo trovare un accordo che soddisfi le esigenze dei lavoratori, posticipando il più a lungo possibile la partenza della cassa integrazione straordinaria".

L'advisor individuato dalla proprietà, hanno riferito i sindacati, dovrebbe essere la società di consulenza Sernet.

"Abbiamo iniziato le trattative con l'azienda - hanno detto in una pausa - e aspettiamo ora che l'advisor ci venga ufficialmente presentato". (ANSA).