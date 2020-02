Kirkland e la sua Marilyn in mostra a Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - Douglas Kirkland, a soli 24 anni, nel 1961 immortala Marilyn Monroe ricoperta solo da lenzuola bianche e desta l'attenzione del mondo. Sei mesi dopo l'icona di un'epoca sarebbe scomparsa. Il leggendario servizio fotografico entrò a far parte della storia. Il Centro Culturale Candiani, in collaborazione con Photo Op, inaugurerà sabato 15 febbraio alle ore 17 nell'area espositiva del terzo piano la mostra "Freeze Frame, 60 anni dietro le quinte del Cinema", una panoramica sugli oltre 60 anni di carriera, evidenziandone i momenti cruciali. A cura di Marta Cannoni, Livia Corbò e Elisabetta Da Lio Mostra realizzata con il supporto tecnico di Canon e Moab Paper. Un'ampia serie di fotografie scattate sui set dei più celebri film di Hollywood e del cinema internazionale, dagli anni '60 al 2010 saranno in mostra al Candiani dando vita così a un percorso fotografico unico nel suo genere. (ANSA).