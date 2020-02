Completata mappatura genomi del cancro

(ANSA) - VERONA, 11 FEB - E' stato completato lo studio per la mappatura dei genomi del cancro. Un risultato unico nel panorama scientifico internazionale - tanto da conquistare la copertina dell'ultimo numero della rivista Nature - perché genera una risorsa inestimabile per la comprensione delle cause, dello sviluppo e dell'evoluzione dei diversi tipi di tumori, gettando le basi per lo sviluppo di nuove classificazioni, diagnosi e terapie in ambito oncologico.

Tra i protagonisti di questo studio l'università di Verona, che dal 2010 rappresenta l'Italia nel Consorzio internazionale genoma del cancro. Il team multidisciplinare è coordinato da Arc-Net, centro di ricerca applicata dell'Ateneo e dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata diretto all'anatomopatologo Aldo Scarpa e nato con il sostegno della Fondazione Cariverona.

