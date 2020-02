Tentano rapina bancomat,fuggono sparando

(ANSA) - VERONA, 10 FEB - Una pattuglia dei Carabinieri di Legnago (Verona), ha intercettato e messo in fuga alcune persone travisate che pochi istanti prima avevano danneggiato, facendolo saltare, lo sportello bancomat del locale filiale Sparkasse. I mancati rapinatori, per guadagnarsi la fuga hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in direzione dei carabinieri colpendo l'auto. Le indagini sono condotte dal Nucleo investigativo di Verona e dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnago.