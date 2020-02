Olio: a Verona 'Evoo Days' sulla filiera

(ANSA) - VERONA, 10 FEB - Si è aperta oggi a Veronafiere la terza edizione degli "Evoo Days", evento organizzato dall'ente fieristico scaligero che propone un fitto programma disegnato sulle esigenze della filiera dell'olio. La giornata inaugurale è stata concentrata sul forum di Sol&Agrifood "L'olivicoltura del passato non c'è più: bisogna creare la nuova olivicoltura".

Nella seconda e conclusiva giornata è in agenda "Olio che fai e consumatore che trovi, il mondo è bello perché è vario", incontro dedicato a marketing e comunicazione. Novità degli Evoo Days di quest'anno sono i tavoli di confronto individuale con gli esperti, che possono dare risposte modulate sulle necessità dei singoli partecipanti. Il primo spartiacque tra passato e futuro è il divieto dell'uso del dimetoato contro la mosca dell'ulivo, in vigore da luglio. Tema approfondito da Ruggero Petacchi dell'Università Sant'Anna di Pisa e da Paolo Granchi, per spiegare le nuove strategie e i costi per la difesa.