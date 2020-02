Donna muore in montagna, oggi 3 vittime

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Il Soccorso Alpino è intervenuto per le ricerche di una donna scivolata durante il rientro al Rifugio Battisti alla Gazza del Monte Plische, nel vicentino Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il corpo senza vita è stato recuperato dall'eliambulanza Treviso Emergenza. Si tratta del terzo incidente mortale della giornata in montagna, che visto anche un escursionista scivolare sul ghiaccio sul monte Cipolla nel Reggiano e una scialpinista precipitare per 300 metri mentre stava salendo sulla vetta del monte Frisson, nel Cuneese.