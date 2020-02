Scelte le 12 'Marie' del Carnevale 2020

(ANSA) - VENEZIA, 8 FEB - Sono state scelte le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2020. La selezione è avvenuta ieri sera nelle sale del piano nobile di Ca' Vendramin Calergi, da parte di un giuria tecnica composta da 13 membri e presieduta dal direttore artistico del Carnevale, Massimo Checchetto. I voti sono stati assegnati tenendo conto non solo della bellezza delle ragazze, ma anche della loro conoscenza delle tradizioni, in particolare della festa delle Marie e, infine, della loro personalità. Sabato 15 febbraio, dopo il corteo storico, vi sarà la presentazione ufficiale delle 12 reginette al pubblico del Carnevale. Hanno superato le selezioni 12 ragazze di Venezia e provincia tra i 18 e i 26 anni, studentesse, lavoratrici, sportive, tutte con molti sogni nel cassetto ed emozioni per il loro ruolo di "ambasciatrici della città".