Mattarella, volontari votati alla pace

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "La passione sconfigge l'indifferenza, che inizia nei confronti delle difficoltà e delle sofferenze degli altri e che, nella storia, è giunta a manifestarsi cinicamente persino in presenza di crudeli persecuzioni. Parlo di Placido Cortese". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, parlando del volontariato. "Il volontariato - ha aggiunto - è votato alla fratellanza e alla pace. Per sua natura è portato ad alzare lo sguardo oltre i confini del proprio Paese, per guardare all'umanità". (ANSA).