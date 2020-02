Accordo Cortina-Stabile per spettacoli

(ANSA)-VENEZIA, 06 FEB-Protocollo d'intesa tra Comune di Cortina e Teatro Stabile per una serie di spettacoli nel capoluogo ampezzano. Il calendario, presentato oggi a Venezia, prende il via il 12 febbraio, con l'anteprima dell'Arlecchino furioso.

'CortinAteatro', la nuova stagione di concerti,teatro di prosa e danza propone 10 eventi fino ad aprile. "Cortina- spiega Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina - vuole essere protagonista non solo sportiva e metterci in rete con il Teatro Stabile è una chance importante, consapevoli che abbiamo un pubblico eterogeneo, proveniente anche da molte parti anche dall'estero". Il percorso è partito un anno fa e il Comune ci ha creduto da subito. La stagione si aprirà,dopo l'anteprima, il 16 febbraio con il concerto 'Omaggio a Morricone' dell' Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Tra i nomi della musica, la soprano Ines Salazar, il direttore Gerard Korsten e il pianista Federico Colli. Il programma teatrale spazia da Andrea Pennacchi a Ennio Marchetto e la commedia di Goldoni.