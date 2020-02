'Ndrangheta, in 38 scelgono abbreviato

(ANSA) - PADOVA, 5 FEB - Si è conclusa in poco meno di un'ora stamani, all'aula bunker a Mestre, l'udienza preliminare dedicata alla discussione delle difese nel processo "Camaleonte", in cui sono imputate 54 persone per vari reati connessi al favoreggiamento mafioso della 'ndrangheta in Veneto.

Dodici sono gli imputati che, attraverso i loro legali, hanno chiesto il non luogo a procedere e che pertanto potrebbero finire a dibattimento. Altri quattro hanno avanzato ipotesi di patteggiamento, condizionato comunque alla rifusione del Fisco per quanto sottratto con false fatturazioni emesse per favorire il riciclaggio.

Sono quindi 38 gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato; la sentenza è attesa per il 18 febbraio, giorno in cui il Gup Francesca Zancan deciderà l'accoglimento dei riti alternativi e si esprimerà sui rinvii a giudizio. Per chi verrà ammesso all'abbreviato l'udienza di discussione si terrà invece a maggio. (ANSA).