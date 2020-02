Carnevale Venezia: 50 eventi per il programma culturale

(ANSA) - VENEZIA, 05 FEB - Circa 50 eventi, in 20 realtà coinvolte, per 18 giorni. E' il calendario culturale del Carnevale di Venezia, che è stato presentato oggi.

Musica, prosa, mostre, proiezioni cinematografiche, visite guidate e laboratori per i bambini compongono l'articolato programma, che coinvolge l'intero territorio di Venezia e Mestre e raccoglie in un unico palinsesto le iniziative di istituzioni ed enti culturali della città tra cui Biennale, Teatro La Fenice, Museo M9, Fondazione Musei Civici, Collezione Peggy Guggenheim, Centro Culturale Candiani, Ateneo Veneto e Palazzo Grassi.

"Vedo il carnevale culturale - ha commentato il direttore artistico, Massimo Checchetto - non come un carnevale 'parallelo', quanto un percorso guidato attraverso una visione artistica all'interno del dna del Carnevale di Venezia".

"Al mondo - ha sottolineato l'assessore al Turismo del Comune di Venezia, Paola Mar - non c'è carnevale uguale, anche per la declinazione dal punto di vista culturale. Questo è un programma dedicato soprattutto ai veneziani, per offrire loro l'occasione di ritagliarsi un momento da dedicare all'accrescimento della loro conoscenza". (ANSA).