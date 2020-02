Bomba Day Venezia: riaperta zona sicurezza

(ANSA) - VENEZIA, 02 FEB - "Può riprendere la circolazione nell'area di sicurezza. Le famiglie possono rientrare nelle case". Lo annuncia il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, tramite i canali social dell'amministrazione comunale, al termine delle operazioni di disinnesco a terra della bomba trovata a Porto Marghera.

"Sono stati ripristinati - aggiunge Brugnaro - anche i trasporti pubblici di Actv".

Dopo le operazioni di despolettamento dell'ordigno bellico da parte degli artificieri dell'8/o reggimento Folgore, la bomba è stata imbracata per essere caricata su un'imbarcazione e portata in mare aperto per il brillamento. (ANSA).