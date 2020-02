Veneto, emergono processi Banche e Mafia

(ANSA) - VENEZIA, 1 FEB - Nel distretto di Venezia per il settore penale "in significativo aumento sono stati i procedimenti per reati economici, conseguenti anche alle vicende delle cosiddette Banche Venete e per i reati di associazione per delinquere, con infiltrazione di criminalità proveniente da altre regioni di Italia". Lo ha sottolineato la presidente della Corte d'Appello lagunare, Ines Maria Luisa Marini, all'inaugurazione dell'Anno giudiziario.

"Molto numerosi - ha aggiunto - sono stati i procedimenti per i reati contro la Pubblica Amministrazione. Particolarmente rilevante in quest'ambito, anche per l'impatto mediatico, è stata la definizione in appello del processo Mose. Molto consistenti sono state anche le iscrizioni per i reati di rapina e ricettazione, per i reati fiscali, per i reati contro l'amministrazione della giustizia e contro la fede pubblica e per le violazioni di misure di prevenzione".

Per quanto riguarda i procedimento per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, rispettivamente in fase dibattimentale e in fase Gup, Marini li ha definiti "particolarmente impegnativi per il numero di parti e per le soluzioni organizzative, anche di aule, che comportano". (ANSA).