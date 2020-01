Legambiente visita impresa 100% Rpet

(ANSA) - VITTORIO VENETO (TREVISO), 31 GEN - Bottiglie ottenute interamente in polietilene tereftalato riciclato per uso alimentare, direttamente da scarti industriali e dunque senza transitare per la materia prima intermedia dei granuli, grazie a macchinari prodotti a Vittorio Veneto, negli stabilimenti della Sipa (Gruppo Zoppas Industries) ma che in Italia non si possono usare. Il sistema, che si chiama Xtreme Renew, è stato oggetto di una visita nella sede dell'industria trevigiana da parte del presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. La ragione per cui questa tecnologia non può essere impiegata in Italia - è stato ricordato - risiede nel fatto che la quota di materiale obbligatorio di riciclo per la produzione di nuovi contenitori plastici ad uso alimentare arriva appena al 50%. "Questa è un'innovazione tecnologica - ha detto Ciafani accompagnato da - Federico Zoppas - che può aiutare il nostro Paese a fare passi in avanti".