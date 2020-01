Cortina, Boat superyacht design festival

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Per due giorni, dal 2 al 4 febbraio, i nomi più autorevoli nel design dei superyacht si incontreranno a Cortina d'Ampezzo per condividere idee, esperienze e scoprire le ultime tendenze nel settore dello yachting. L'innovazione è al centro dell'evento che prevede una serie di dibattiti. Tra i relatori figurano Piero Lissoni, fondatore di Lissoni and Partners ed esperto nei settori dell'architettura, del design di prodotto, della grafica e dell'identità aziendale; Terence Disdale di Terence Disdale Design, una delle principali aziende al mondo specializzata nella progettazione di yacht; Kai-Uwe Bergmann, un partner dietro lo studio di architettura di fama mondiale di Bjarke Ingels, BIG; e Matthew Cruickshank, art director di Google che crea l'animazione giornaliera del motore di ricerca.

Nel corso della due giorni il pubblico potrà visionare i prodotti Riva Brand Experience grazie a un allestimento ad hoc nel multibrand store Franz Kraler di corso Italia.