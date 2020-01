Presidente Corte Appello, dare specialità a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 31 GEN - Per gli operatori giudiziari "occorre il ministero riconosca la specialità del Veneto e di Venezia in particolare, con benefici normativi ed economici". Lo ha sottolineato la presidente della Corte d'Appello lagunare, Ines Maria Luisa Marini, alla vigilia dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario.

Precisando che questa specificità "vale per tutte le strutture della pubblica amministrazione a Venezia", Marini ha aggiunto che "servono concorsi per il personale a livello regionale, altrimenti saremo soggetti a una continua diaspora", e che serve "riconoscere che lavorare a Venezia è disagevole, magari applicando benefici previdenziali come già avviene per i dipendenti del Dap. Il Comune di Venezia aveva messo a disposizione appartamenti di edilizia pubblica a un canone agevolato, ma questo non basta". (ANSA).