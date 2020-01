A Venezia posate 12 Pietre d'inciampo

(ANSA) - VENEZIA, 31 GEN - Dodici Pietre d'Inciampo sono state posate oggi a Venezia in occasione del Giorno della Memoria. Il percorso è iniziato dalle pietre d'inciampo in memoria di Gilda Jesurum Foà, per poi proseguire con quelle per Vittorio Coen Porto e Amelia Coen Porto Levi, Augusto Coen Porto, Jole Jesurum e Marisa Jesurum, Eugenio Saraval, Giuseppe Jona, Pia Cesana Mariani e Leo Mariani. Infine, davanti alla Casa israelita di riposo sono state deposte le pietre di Ada e Ida Ancona. "Venezia, ancora una volta, si dimostra sensibile al tema della Shoah e della memoria e può essere d'esempio per tutti e soprattutto per le giovani generazioni - ha detto la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano -. E lo sta facendo, oltre che con questo percorso, anche con numerose altre iniziative, come il conferimento della cittadinanza onoraria che daremo alla senatrice a vita Liliana Segre".