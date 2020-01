Musei Veneto +12% visitatori in 5 anni

(ANSA) - VENEZIA, 30 GEN - I visitatori dei musei e siti archeologici statali del Veneto sono cresciuti del 12% rispetto a cinque anni fa, passando dai 914.397 ingressi del 2014 a 1.023.867 del 2019. Lo rileva una nota del Mibact. "L'autonomia concessa ai musei - aveva ricordato ieri il ministro Franceschini nel presentare i nuovi bandi di selezione internazionale per i direttori - insieme alla promozione condotta anche attraverso l'ingresso gratuito nella prima domenica del mese, ora reintrodotto in maniera permanente, si sono rivelate un mix vincente".

La classifica regionale del 2019 vede primeggiare il Museo Archeologico di Venezia con 316.461 ingressi, seguito dalle Gallerie dell'Accademia con 304.999 biglietti staccati che valgono un aumento del 5,7% di pubblico e dal Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra con 122.579 visitatori. La quarta posizione è occupata dalla Galleria "Giorgio Franchetti" alla Ca' d'Oro con 85.066 visitatori, con un +49,3% di pubblico in più rispetto al 2018, la quinta dal Museo d'Arte Orientale con 70.814 ingressi. (ANSA).