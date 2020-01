Numeri in crescita a 114/a Fieragricola

(ANSA) - VERONA 29 GEN - Numeri tutti in crescita per la 114/ma edizione di Fieragricola, che ha aperto oggi i battenti a Verona con 900 espositori (+8,2%), e la più vasta area mai allestita negli ultimi 20 anni, +18,7%. Responsabilità, clima, ambiente, energia, sicurezza alimentare sono le 5 leve competitive su cui si concentra questa edizione della fiera dell'agricoltura italiana, che vuol giocare un ruolo da protagonista nel Green Deal dell'Unione Europea. C'è poi il tema dell'agribusiness in Africa, dove Europa e Italia vogliono entrare in gioco, per non lasciare il campo solo alla Cina e ai big del settore. "Desideriamo sempre di più che Verona sia una piattaforma di discussione e di business. E lo facciamo aprendoci al mondo" ha detto all'inaugurazione il presidente di Veronafiere Maurizio Danese. "Abbiamo predisposto - ha aggoiunto - un articolato percorso che vede l'Alpe Adria e l'Area balcanica, insieme all'Africa, al centro delle attività promozionali e di incoming da 30 Paesi".