Incendi:distrutto capannone nel polesine

(ANSA) - ROVIGO, 28 GEN - I vigili del fuoco sono impegnati, da questa notte, a Badia Polesine per un incendio che ha coinvolto tre di quattro capannoni affiancati, utilizzati come deposito materiale tessile e accessori. Le squadre dei pompieri arrivati da Rovigo e Castelmassa con due autopompe, due autobotti, un'autoscala e 16 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, salvando uno dei quattro capannoni. Il rogo ha completamente distrutto uno dei quattro depositi, che è completamente collassato, danneggiati gli altri due per un totale di oltre 1000 mq. Le squadre che hanno avuto il cambio questa mattina stanno ora operando per lo spegnimento degli ultimi focolai. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri e i tecnici dell'Arpav.