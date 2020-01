Giorno memoria: Zaia in Ghetto Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - Il presidente del Veneto Luca Zaia è giunto stamani al Ghetto di Venezia per prendere parte alla cerimonia per il Giorno della memoria.

Assieme al presidente della Regione è presente anche il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti. Dopo l'alzabandiera a mezz'asta da parte degli alpini Dell'Ana, Zaia si è recato assieme alle autorità religiose e ai rappresentanti della comunità ebraica Veneziana, con il presidente Paolo Gnignati, al monumento ai deportati in campo del Ghetto, per rendere omaggio alle vittime della Shoah. Il rabbino di Venezia Daniel Toiutou ha quindi recitato il salmo e i la preghiera del Kaddish.

Zaia ha ricordato l'iter del progetto di legge regionale per la memoria della Shoah, "unica Regione italiana - ha puntualizzato - che ha dato questo segnale, in un contesto nel quale ci si nuove con difficoltà. Mi chiedo se i ragazzi di oggi abbiano mai letto il Diario di Anna Frank, come abbiamo fatto noi a scuola. Io - ha concluso - lo renderei obbligatorio".

(ANSA).