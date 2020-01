Fisco:autonomi pagano più Irpef di tutti

(ANSA)-VENEZIA, 25 GEN -Per la Cgia il prelievo medio dell'Irpef sui lavoratori autonomi (le partite Iva) è nettamente superiore a quello di dipendenti e pensionati.Dalle dichiarazioni del 2018 l'Irpef media versata dagli autonomi è di 5.091 euro, quella dai lavoratori dipendenti di 3.927 e quella dei pensionati di 3.047.

I primi pagano il 30% in più all'anno rispetto ai dipendenti e il 67% dei pensionati. A pagar l'Irpef sono solo le persone fisiche (dipendenti, pensionati, autonomi e titolari di altri redditi personali) e come risulta dalle dichiarazioni dei redditi del 2018 (anno d'imposta 2017) questi soggetti danno all'erario 157,5 miliardi di euro all'anno; l'incidenza di questo gettito sul totale nazionale delle entrate tributarie è del 31,5%. I dipendenti e i pensionati italiani sono 36mln e 300 mila persone, l'88,2% dei contribuenti Irpef e versano quasi 130 mld di euro (l'82,5% del totale).Gli autonomi sono 4 mln e 300 mila (10,5% del totale contribuenti Irpef) e danno al fisco 22 mld di Irpef (14% gettito Irpef totale). (ANSA).