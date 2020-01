Con mazza baseball fa fuggire bandito

(ANSA) - VENEZIA, 25 GEN - Di fronte al bandito che brandiva un coltello, un tabaccaio ha estratto dal sotto il banco una mazza da baseball e questo è stato un deterrente più che persuasivo. E' accaduto oggi a San Donà di Piave dove un malvivente, un 39enne del luogo, è entrato in una tabaccheria con il viso parzialmente travisato e ha minacciato con un coltello il commerciante chiedendogli l'incasso. L'esercente, senza scomporsi, ha preso la mazza da baseball che era appoggiata al bancone ed è bastato mostrarla per far far fuggire a gambe levate il rapinatore, che è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. L'uomo è stato denunciato per tentata rapina aggravata e porto abusivo di armi. Al malvivente è stata poi addebitata la rapina commessa con analoghe modalità il 22 gennaio in un'altra tabaccheria del centro della città veneziana.(ANSA).