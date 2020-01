Bandito sperona auto Cc, feriti militari

(ANSA) - VERONA, 25 GEN - Due carabinieri sono rimasti feriti dopo che la loro auto di servizio è stata speronata da un malvivente che poi è riusciti a fuggire. I due militari sono stati giudicati guaribili in 10 giorni. Il fatto è avvenuto nella notte a Sommacampagna, dove una pattuglia della Radiomobile di Villafranca ha intercettato un'Audi S4, vista allontanarsi dopo un tentato furto in un'abitazione. Mentre i carabinieri si stavano avvicinando per procedere al controllo, il bandito ha speronato la vettura dell'Arma ed è poi finita contro un muretto di cinta della strada. Un carabiniere, nonostante fosse ferito, ha aperto la portiera dal lato del passeggero, intimando al bandito di fermarsi. Ma quest'ultimo è uscito dall'auto ed è scappato a piedi per i campi. Nell'Audi, che è risultata rubata a Milano, sono stati trovati arnesi da scasso. Le ricerche del fuggitivo sono state sinora infruttuose.