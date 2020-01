Vicenzaoro:sfida del corallo sostenibile

(ANSA) - VICENZA, 20 GEN - Un focus sul corallo, con risvolti a carattere internazionale, ha caratterizzato la giornata di oggi a Vicenzaoro January 2020, il salone internazionale sul mondo orafo gioielliero, firmato Italian Exhibition Group, in programma fino a mercoledì 22 gennaio in fiera.

Sono molti gli appuntamenti e le opportunità di approfondimento per operatori e visitatori su un settore molto sviluppato anche in Italia, soprattutto nelle regioni del Sud.

Negli anni Ottanta una grossolana pesca a strascico, utilizzando la "croce di Sant'Andrea", estirpava i coralli danneggiando irreparabilmente gli insediamenti. Oggi invece, è stato spiegato, la raccolta è effettuata da sub professionisti con imbarcazioni evolute dotate di camere iperbariche e attrezzature tecnologiche. È inoltre regolamentata da quattro imposizioni: rotazione dei banchi, taglia minima di raccolta, licenze limitate, stagione definita per la raccolta.

Fondamentale è stata l'entrata in vigore della legge del 2 gennaio 2019 che regolamenta il settore a livello nazionale. La prossima sfida è che sia adottata da tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

