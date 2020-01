San Valentino: Casa Giulietta ospiterà coppia innamorati

(ANSA) - VERONA, 20 GEN - Per la prima volta, la Casa di Giulietta, a Verona, diventa un alloggio per una coppa di innamorati, che potranno trascorrere la festa di San Valentino cenando e dormendo nel luogo dedicato alla storia d'amore più famosa al mondo. E' il progetto di Airbnb, la community globale di viaggio che, dopo la prima esperienza al Louvre, ha scelto Verona per la prossima campagna di comunicazione internazionale che da domani coinvolgerà oltre 20 Paesi in tutto il mondo.

Collaborano il Comune scaligero alcuni partner locali, come il Club di Giulietta e lo chef stellato Giancarlo Perbellini.

"Per Verona - ha osservato il sindaco Federico Sboarina - significa una promozione internazionale senza precedenti, sia per l'originalità dell'iniziativa- mai prima d'ora si era potuto dormire all'interno della Casa di Giulietta -, sia per l'eco che essa avrà a livello mondiale, con una campagna mediatica che valorizzerà ulteriormente la vocazione turistica della città".

In campo anche i social, per raggiungere il pubblico più giovane e amplificare fortemente la comunicazione. Il progetto prevede inoltre la sponsorizzazione da parte di Airbnb con 90 mila euro della mostra di Francesco Caroto, che si terrà a novembre al Museo di Castelvecchio.

(ANSA).