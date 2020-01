'Anteprima Amarone', focus annata 2016

(ANSA) - VERONA, 20 GEN - Degustazioni, convegni internazionali, approfondimenti di mercato sono il programma di "Anteprima Amarone", la manifestazione organizzata a Verona dal Consorzio tutela vini Valpolicella e dedicata al Grande Rosso veronese, in programma il primo e 2 febbraio prossimi.

Al centro l'annata 2016, un millesimo che si preannuncia di eccellenza, celebrato attraverso una settimana di appuntamenti per stampa e operatori di settore italiani ed esteri, che culminerà con le due giornate di evento e "walk around tasting" al Palazzo della Gran Guardia.

Saranno 53 le aziende coinvolte, con ospiti rappresentanti delle istituzioni, grandi nomi del panorama enoico nazionale e internazionale tra enologi, top buyer, master of wine ed esperti.

Anteprima Amarone aprirà il primo febbraio con la giornata riservata ai giornalisti nazionali ed esteri, la presentazione dell'annata 2016 a cura di Diego Tomasi, del CREA-VE e l'incontro "Dal vigneto al mercato: l'Amarone e l'identità del vino italiano" con la partecipazione del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, del presidente del Consorzio tutela vini Valpolicella, Andrea Sartori, e del presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella.

Domenica 2 la manifestazione apre le porte a wine lover e appassionati, con degustazioni non stop dalle 10.00 alle 20.00.

