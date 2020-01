Alla libreria Rinascita di Ascoli il 14/o premio Mauri

(ANSA) - VENEZIA, 20 GEN - Verrà consegnato a Giorgio Pignotti, della Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, il 14/o premio per librai "Luciano e Silvana Mauri", nell'ambito della giornata conclusiva del 37/o Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, all'isola di San Giorgio a Venezia.

La Libreria Rinascita, fondata nel 1976, dal 2001 ha sede al Palazzetto della Comunicazione, edificio gioiello del centro storico. Al suo interno sono presenti una sala conferenze e un cafè. Ha sviluppato anche un settore software, realizzando il più diffuso gestionale per librerie in Italia (MacBOOK) e ha attivato una piccola casa editrice, la Lìbrati. Contestualmente avverrà la presentazione e la consegna della prima Borsa di lavoro Nick Perren, istituita su iniziativa di James Daunt, amministratore delegato di Barnes & Noble e Waterstones, e assegnata a Irene Quercioli, della Libreria Rinascita di Empoli.

