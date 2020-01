Ulss 6 'testa' piastra contro dipendenze

(ANSA) - VENEZIA, 18 GEN - Una piastra "intelligente" a forma di 8, da appoggiare sul cranio di giocatori incalliti e cocainomani per stimolare la corteccia cerebrale del paziente a ridurre il desiderio irrefrenabile di ripetere un comportamento dannoso per la salute. Si presenta così "Coil", l'apparecchiatura del nuovo ambulatorio per la Stimolazione Magnetica Transcranica Ripetitiva che aprirà lunedì 20 gennaio presso la sede del Serd di Monselice (Padova) del Dipartimento Dipendenze dell'Ulss 6 Euganea.