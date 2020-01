Maltempo: Veneto, arrivano piogge e neve

(ANSA) - VENEZIA, 17 GEN - Piogge, più consistenti in pianura, con neve fino ai fondovalle dolomitici da domani in Veneto. Lo annuncia l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav), nell'ultimo bollettino meteorologico.

Le previsioni annunciano l'indebolimento dell'anticiclone presente negli ultimi giorni nell'area Mediterranea e l'arrivo di una saccatura di origine atlantica, che transiterà in regione portando precipitazioni e rinforzo dei venti. Localmente la neve potrà arrivare anche nei fondovalle prealpini, con possibili accumuli di qualche centimetro specie sul Feltrino.

Da domenica la pressione sarà in ripresa, con tempo via via più stabile e soleggiato e aria tersa, grazie all'ingresso di correnti asciutte da nord-est.

La Protezione Civile ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Nevicate nei fondovalle prealpini, da riconfigurare eventualmente a livello locale in fase operativa di Preallarme o Allarme. L'allerta è valida dalla mezzanotte di oggi alle ore 9.00 di domenica 19 gennaio. (ANSA).