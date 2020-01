Calcio: Napoli; preso Rrahmani, arriverà in azzurro a giugno

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Amir Rrahmani è giunto oggi a Roma per le visite mediche con il Napoli, prima della firma del contratto con il club azzurro. Il difensore centrale del Verona terminerà la stagione con la squadra veneta e poi passerà al Napoli.

Rrahmani, 25 anni, è arrivato al Verona la scorsa estate dopo essere cresciuto calcisticamente in Croazia, con la Dinamo Zagabria. Nei suoi primi mesi in Italia, il capitano della nazionale del Kosovo ha subito avuto un impatto positivo e ha convinto il Napoli a prenderlo versando al Verona 12 milioni di euro più 2 di bonus. Dopo l'ok alle visite mediche, Rrahmani firmerà un quinquennale da circa 1,8 milioni a stagione. (ANSA).