De Felice, modesta crescita Pil Italia

(ANSA) - VICENZA, 15 GEN - "In Italia avremo una crescita ancora modesta, con una lieve accelerazione del Pil dallo 0,2% del 2019 allo 0,3%, grazie alla tenuta dei consumi, a una buona dinamica del reddito disponibile e al saldo commerciale in crescita. Resta ancora purtroppo ampio, rispetto agli altri principali Paesi dell'Area Euro, il gap degli investimenti". Lo ha affermato Gregorio De Felice, Capo Economista e Responsabile della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, intervenendo a un incontro sulle prospettive dei mercati mondiali, organizzato a Vicenza da Confindustria. "Un dato positivo - ha aggiunti De Felice - riguarda lo stato di salute delle nostre imprese: quelle che hanno superato la crisi oggi sono più resilienti, registrano una media dei ROI più alta in ogni classe dimensionale e possono contare su più risorse da investire".