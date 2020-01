Banca Ifis: nel piano 147 milioni utile

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Banca Ifis punta nel nuovo piano al 2022 ad utile netto a 147 milioni di euro per migliorare ulteriormente la solidità patrimoniale, sostenere la crescita e garantire nel contempo un pagamento di un consistente dividendo agli azionisti con un Payout ratio del 40%-45% che, ai prezzi attuali di Borsa, corrisponde a un rendimento di oltre il 7%.

Previsti inoltre circa 60 milioni di euro finalizzati a supportare la crescita organica (190 assunzioni) e la stabilità del business. Banca Ifis punta poi a una crescita totale dei ricavi a 602 milioni. A guidare questo incremento acquisti per 8,5 miliardi di euro (valore nominale) di crediti non performing. Si tratta di "un piano che esprime la massima trasparenza nei confronti del mercato e porterà" l'istituto "a un impegno ancora maggiore nei prossimi anni per cogliere tutte le opportunità nel rispetto degli obiettivi dichiarati", sottolinea l'a.d Luciano Colombini.

