Travolto da tir, grave operaio a Padova

(ANSA) - VENEZIA, 13 GEN - Incidente sul lavoro nella sede dell'azienda di scarpe Pittarello, in zona industriale a Padova.

Un tir che stava trasportando scarpe, mentre effettuava la retromarcia per entrare in magazzino, ha travolto uno degli operai, un uomo di 56 anni residente a Legnaro, che è gravissimo. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che hanno portato l'operaio in ospedale, dove ora si trova ricoverato in Rianimazione.