'Leone del Veneto' a Federica Pellegrini

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - Sarà la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia ad ospitare domani la cerimonia di premiazione del "Leone del Veneto", assegnato dal Consiglio regionale a Federica Pellegrini.

Istituito nel 1999 per onorare i cittadini veneti o di origine veneta che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, della finanza e in attività professionali, sociali e umanitarie, nel corso di questa legislatura il premio è stato assegnato altre due volte, nel 2016 a Federico Faggin e nel 2017 a Ferdinando Camon.

La scelta di Federica Pellegrini è "quanto mai simbolica - ha commentato il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti - soprattutto, ma non solo, per Venezia e non solo per lo sport".

Oltre a Ciambetti e al vice Bruno Pigozzo, parteciperanno la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e il sindaco di Spinea, Martina Vesnaver. (ANSA).