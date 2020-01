Rugby: Pro 14; Benetton-Glasgow Warriors 19-38

(ANSA) - TREVISO, 04 GEN - Benetton Treviso-Glasgow Warriors 19-38 (12-19) in una partita del Guinness Pro 14 (ex Lega Celtica) giocata allo stadio di Monigo. Per i biancoverdi del Veneto i punti sono stati realizzati da Faiva (meta), Steyn (meta), Rizzi (meta) e Allan (2 trasformazioni). 'Man of the match' è stato eletto lo scozzese George Horne, dei Warriors, autore di due mete. (ANSA).