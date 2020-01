Verona,nel 2019 record anziani centenari

(ANSA) - VERONA, 3 GEN - Sono stati 41 i veronesi che nel corso dell'anno appena terminato hanno spento ben cento candeline, 33 donne e 8 uomini. Un numero da record, 9 in più dello scorso anno. Ai quali si aggiungono 66 ultracentenari, la più longeva una signora di 108 anni. Tra i nati 1919, l'architetto Libero Cecchini e poi Suor Natalia Carollo, per anni missionaria in Egitto. Durante l'anno appena trascorso ancora più numerosi gli over 100 che hanno festeggiato il compleanno. Tra gli ultracentenari, 22 veronesi hanno spento 101 candeline, 15 hanno compiuto 102 anni, 10 invece 103, 7 sono arrivati a 104 compleanni e 8 hanno festeggiato 105 anni. Tutte donne quelle sul podio, per una signora sono stati 106, per 2 donne 107 e, infine, per una veronese 108.