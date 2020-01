Venezia: allarme per borsa a piazza S.Marco

(ANSA) - VENEZIA, 2 GEN - Allarme bomba in piazza San Marco a Venezia per una borsa, poi rivelatasi vuota, abbandonata probabilmente da un turista. E' stato un passante a segnalare al 112 l'oggetto lasciato a terra, vicino ad una colonna quasi in fondo alla piazza, dal lato opposto da dove si trova la Basilica. L'Arma ha chiesto quindi l'intervento degli artificieri della polizia che hanno operato per una decina di minuti dopo aver transennato la zona, rendendola off limits.

Verificata l'inesistenza di un ordigno, la piazza è tornata a rianimarsi.