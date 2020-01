Smog, in Veneto ritorna l'allerta Pm10

(ANSA) - VENEZIA, 2 GEN - In veneto negli ultimi giorni i livelli di polveri sottili PM10 sono cominciati a salire, portandosi rapidamente ben al di sopra del limite giornaliero (50 g/m3). Lo rileva l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav), nel primo bollettino dell'anno, diffuso oggi.

Nelle zone di Rovigo, Este, Legnago e Cittadella è stato raggiunto il livello di allerta 1 "arancione", ovvero quattro giorni consecutivi del valore limite giornaliero. Ieri le concentrazioni hanno oltrepassato il doppio del valore limite giornaliero in alcune stazioni: Venezia-Parco Bissuola (125 g/m3), Venezia-Tagliamento (162 g/m3), Padova-Mandria (121 g/m3), Padova-Arcella (125 g/m3), Padova-Granze (117 g/m3) e Rovigo-Centro (109 g/m3). (ANSA).