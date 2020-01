Scotto aggredito: Brugnaro, solidarietà

(ANSA) - VENEZIA, 1 GEN - "Esprimo piena solidarietà mia e dell'intera Città di Venezia all'ex Parlamentare Arturo Scotto per il disgustoso fattaccio accaduto a Lui e alla sua Famiglia questa notte in Piazza S. Marco". Lo scrive il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, su Twitter.

"Il Comandante della Polizia Locale - aggiunge - sta visionando i filmati per individuare i mascalzoni. Episodi di richiami fascisti come quello accaduto non sono e non saranno mai tollerati nel Comune di Venezia. Ci dispiace molto". (ANSA).