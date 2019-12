Braciere emette fumo intossicati in 10

(ANSA) - ROVIGO, 30 DIC - Il fumo emesso da un braciere usato per scaldarsi ha intossicato 10 persone di cui quattro minorenni. Il fatto è avvenuto a Bosaro (Rovigo) in uno scantinato dove vivevano dei cittadini marocchini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri che hanno soccorso le persone, tutte coscienti, portandole negli ospedali di Adria e Rovigo per accertamenti.