Giovane esce di strada e muore

(ANSA) - VENEZIA, 24 DIC - I vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponte di Costozza, a Longare, per la fuoriuscita autonoma di un'auto: nell'incidente è morto un 21enne. Nell'urto il giovane è stato sbalzato fuori dalla Volkswagen Golf. Arrivato sul luogo dell'incidente, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del ragazzo. I vigili del fuoco i carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.