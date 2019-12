Ambientalisti, cambi Dolomiti-Unesco

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - Le associazioni ambientaliste non escludono di chiedere la cancellazione delle Dolomiti dai patrimoni naturali dell'umanità dell'Unesco. "Non siamo disponibili - hanno affermato Mountain Wilderness Italia, Italia Nostra sezione di Bolzano e Federazione Protezionisti Sudtirolesi, presentando a Bolzano un dossier - ad operazioni di facciata dietro alle quali continua ad avanzare imperterrita la speculazione legata a una visione del turismo in contrasto con la mission di un monumento del mondo". Gli ambientalisti chiedono un incontro con l'Unesco per "sollecitare un intervento serio e risolutore". "Altrimenti - concludono - non temiamo di proporre all'Unesco il ritiro alle Dolomiti la prestigiosa qualifica di Monumento del Mondo, Patrimonio naturale dell'Umanità". Le associazioni concludono dicendosi pronte "a collaborare all'interno dell'attuale e monca realtà, purché ciò serva davvero a districare il monumento World Heritage dalle secche che oggi sempre più ne soffocano il significato e il valore".