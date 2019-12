Imam picchiava ragazzini centro islamico

(ANSA) - TREVISO, 19 DIC - Un imam quarantenne originario del Bangladesh è stato arrestato oggi dai Carabinieri con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei ragazzini che frequentavano una scuola islamica a Pieve di Soligo (Treviso). Secondo le accuse, l'uomo - ora residente a Mestre - avrebbe picchiato in più occasioni i bambini della scuola (di età comprese tra i 7 e 9 anni) con una bacchetta di legno. Già nelle scorse settimane i magistrati avevano emesso un provvedimento di divieto di dimora per l'uomo. Oggi, infine, i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto hanno eseguito nei confronti dell'imam l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Domani i carabinieri illustreranno in una conferenza nel Comando provinciale di Treviso i dettagli dell'indagine.